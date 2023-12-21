Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler21 Aralık tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Farklı liglerde gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var21 Aralık Pazar 2023?

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı?21 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,21 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var21 Aralık 2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Azerbaycan Kupası:

14:00: Karabağ vs. Moik - CBC Sport

20:00: Neftçi Bakü vs. Lokbatan - CBC Sport

Trendyol 1. Lig:

14:00: Boluspor vs. Manisa FK - TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

17:00: Şanlıurfaspor vs. Çorum FK - TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig:

17:00: Samsunspor vs. Konyaspor - Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

17:00: Ç.Rizespor vs. Pendikspor - Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

20:00: Beşiktaş vs. Alanyaspor - Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

20:00: Ankaragücü vs. Hatayspor - Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

İspanya La Liga:

21:00: Real Betis vs. Girona - S Sport Plus, S Sport

21:00: Cadiz vs. Real Sociedad - S Sport Plus