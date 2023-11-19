Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 19 Kasım Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Euro 2024 Elemeleri

Ermenistan – Galler

Letonya - Hırvatistan

Fransa - Cebelitarık

Hollanda - İrlanda

İsrail - Romanya

İsviçre - Kosova