Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 18 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig:
16:00 Gaziantep FK - Samsunspor (Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV)
19:00 Ankaragücü - Galatasaray (Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV)
Trendyol 1. Lig:
16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV)
19:00 Ümraniyespor - Eyüpspor (TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV)