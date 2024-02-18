Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 18 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig:

16:00 Gaziantep FK - Samsunspor (Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV)

19:00 Ankaragücü - Galatasaray (Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV)

Trendyol 1. Lig:

16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV)

19:00 Ümraniyespor - Eyüpspor (TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV)