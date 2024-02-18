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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 18 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 18 Şubat tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 18 Şubat Pazar 2024?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 18 Şubat 2024 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig:

16:00 Gaziantep FK - Samsunspor (Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV)

19:00 Ankaragücü - Galatasaray (Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV)

Trendyol 1. Lig:

16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV)

19:00 Ümraniyespor - Eyüpspor (TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV)

Emir Ceran
Emir Ceran
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