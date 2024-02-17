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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 17 Şubat tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 17 Şubat Cumartesi 2024?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 17 Şubat 2024 Cumartesi? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

11:00 - Gebze Gücü Engelliler vs. ODTÜ - Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi - TRT Spor Yildiz

12:00 - Beşiktaş vs. Gaziantep Asya - Turkcell Kadınlar Futbol Ligi - Beşiktaş Youtube

12:00 - Amedspor vs. Galatasaray - Turkcell Kadınlar Futbol Ligi - GS TVGalatasaray Youtube

13:30 - Antalyaspor vs. İstanbulspor - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 1beIN Sports Tod TV

13:30 - Tuzlaspor vs. Boluspor - Trendyol 1. Lig - TRT SporBein Sports 2beIN Sports Tod TV

14:00 - Beyoğlu Yeni Çarşı vs. Bucaspor - TFF 2. Lig - Yayın Yok

14:00 - Karşıyaka vs. Batman Petrol - TFF 3. Lig - Yayın Yok

14:00 - Karacabey Bld vs. Kırklarelispor - TFF 2. Lig - 16 Numara Youtube

14:00 - 52 Orduspor vs. Gümüşhanespor - TFF 3. Lig - Altaş TV Ordu

Emir Ceran
Emir Ceran
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