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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 16 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 16 Şubat tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 16 Şubat Perşembe 2024?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 16 Şubat 2024 Perşembe? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İtalya Serie A

01:00 - CA Platense vs. Belgrano

Arjantin Primera Division

20:00 - Kasımpaşa vs. Fatih Karagümrük

Trendyol Süper Lig

20:00 - Göztepe vs. Manisa FK

Trendyol 1. Lig

20:30 - Hannover 96 vs. Greuther Fürth

Almanya Bundesliga 2

20:30 - Hertha Berlin vs. Magdeburg

Almanya Bundesliga 2

21:00 - Torino vs. Lecce

İtalya Serie A

22:00 - PSV vs. Heracles

Hollanda Eredivisie

22:30 - Köln vs. Werder Bremen

Almanya Bundesliga

22:30 - Real Zaragoza vs. Cartagena

İspanya La Liga 2

23:00 - Inter vs. Salernitana

Emir Ceran
Emir Ceran
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