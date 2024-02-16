Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 16 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İtalya Serie A

01:00 - CA Platense vs. Belgrano

Arjantin Primera Division

20:00 - Kasımpaşa vs. Fatih Karagümrük

Trendyol Süper Lig

20:00 - Göztepe vs. Manisa FK

Trendyol 1. Lig

20:30 - Hannover 96 vs. Greuther Fürth

Almanya Bundesliga 2

20:30 - Hertha Berlin vs. Magdeburg

Almanya Bundesliga 2

21:00 - Torino vs. Lecce

İtalya Serie A

22:00 - PSV vs. Heracles

Hollanda Eredivisie

22:30 - Köln vs. Werder Bremen

Almanya Bundesliga

22:30 - Real Zaragoza vs. Cartagena

İspanya La Liga 2

23:00 - Inter vs. Salernitana