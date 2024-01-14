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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 14 Ocak tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Farklı liglerde gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 14 Ocak Pazar 2023?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,14 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 14 Ocak 2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

12:00 - Gaziantep Asya vs. Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 1

13:30 - İstanbulspor vs. Konyaspor (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi) - FB TV

13:30 - Manisa FK vs. Kocaelispor (Trendyol 1. Lig) - TRT Spor, Bein Sports Max 1

14:00 - Fatih Karagümrük vs. Galatasaray (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi) - Galatasaray Youtube

14:00 - Afyonspor vs. Serik Bld. (TFF 2. Lig) - Fil Spor 3

14:00 - Iğdırspor vs. Arnavutköy Bld. (TFF 2. Lig) - Iğdırspor Youtube

14:00 - Denizlispor vs. Amedspor (TFF 2. Lig) - Fil Spor 2

14:00 - Kastamonuspor vs. Etimesgut Bld. (TFF 2. Lig) - Fil Spor 5

14:00 - Karacabey Bld vs. Ankara Demir (TFF 2. Lig) - 16 Numara Youtube

14:00 - Vanspor vs. Bucaspor (TFF 2. Lig) - Van TV Facebook

14:00 - Mersin İY vs. Bursaspor (TFF 2. Lig) - Fil Spor 1

14:00 - Ankaraspor vs. Beyoğlu Yeni Çarşı (TFF 2. Lig) - Fil Spor 4

14:00 - Somaspor vs. Isparta Davraz (TFF 2. Lig) - Fil Spor 6

19:00 - Gaziantep FK vs. Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 1

19:00 - Ümraniyespor vs. Gençlerbirliği (Trendyol 1. Lig) - TRT Spor, Bein Sports 2

Emir Ceran
Emir Ceran
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