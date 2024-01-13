Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 13 Ocak Cumartesi Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,13 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 13 Ocak 2023 Cumartesi? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Türkiye'de birçok futbol müsabakası gerçekleşecek. Sabah saat 11:00'de Galatasaray, Divan Kurulu toplantısında yer alacak ve bu etkinlik GS TV üzerinden yayınlanacak. Ardından, saat 12:00'de Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında TFF Elit U19 Ligi mücadelesi gerçekleşecek ve bu maç FB TV üzerinden izlenebilecek.

Öğleden sonra ise bir dizi müsabaka başlayacak. Saat 13:30'da Hatayspor ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya gelecek ve bu mücadele Bein Sports 2'de yayınlanacak. Aynı saatte Ankaragücü ile Kasımpaşa arasında başka bir Trendyol Süper Lig maçı Bein Sports 1'de izlenebilecek. Saat 13:30'da Bandırmaspor - Erzurumspor ve Bodrumspor - Giresunspor müsabakaları da TRT Avaz, Bein Sports Max 2 ve TRT Spor, Bein Sports Max 1 üzerinden yayınlanacak.

Ayrıca, öne çıkan diğer maçlar arasında saat 14:00'te İnegölspor ile 24 Erzincanspor arasındaki TFF 2. Lig mücadelesi (Kanal On6 Bursa) ve saat 14:00'te Galatasaray ile Başakşehir arasındaki TFF Elit U19 Ligi müsabakası (GS TV) yer alıyor. Akşam saatlerinde ise 19:00'da Ç.Rizespor - Adana Demirspor (Bein Sports 2), Beşiktaş - Fatih Karagümrük (Bein Sports 1) ve Eyüpspor - Keçiörengücü (TRT Spor, Bein Sports Max 1) müsabakaları futbolseverlerle buluşacak.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA?

11:00 - Galatasaray - Divan Kurulu - GS TV

12:00 - Fenerbahçe - Alanyaspor - FB TV

13:30 - Hatayspor - Pendikspor - Bein Sports 2

13:30 - Ankaragücü - Kasımpaşa - Bein Sports 1

13:30 - Bandırmaspor - Erzurumspor - TRT Avaz, Bein Sports Max 2

13:30 - Bodrumspor - Giresunspor - TRT Spor, Bein Sports Max 1

14:00 - İnegölspor - 24 Erzincanspor - Kanal On6 Bursa

14:00 - Galatasaray - Başakşehir - GS TV

19:00 - Ç.Rizespor - Adana Demirspor - Bein Sports 2

19:00 - Beşiktaş - Fatih Karagümrük - Bein Sports 1

19:00 - Eyüpspor - Keçiörengücü - TRT Spor, Bein Sports Max 1