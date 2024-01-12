Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 12 Ocak Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,12 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 12 Ocak 2023 Cuma? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Alanyaspor - Fenerbahçe

Saat: 13:00

TFF Elit U19 Ligi

Yayın: FB TV

Katar - Lübnan

Saat: 19:00

AFC Asya Kupası

Yayın: Spor Smart ve Smart Spor HD

Sakaryaspor - Göztepe

Saat: 20:00

Trendyol 1. Lig

Yayın: TRT Spor ve Bein Sports 2

Bayern Münih - Hoffenheim

Saat: 22:30

Almanya Bundesliga

Yayın: Bein Sports 4, Tivibu Spor 1 ve beIN Sports Tod TV

Eibar - Racing Club

Saat: 22:30

İspanya La Liga 2

Yayın: S Sport Plus

Burnley - Luton Town

Saat: 22:45

İngiltere Premier Lig

Yayın: Bein Sports 3 ve beIN Sports Tod TV

Sevilla - Alaves

Saat: 23:00

İspanya La Liga

Yayın: S Sport Plus ve Tivibu Spor 2

Marsilya - Strasbourg

Saat: 23:00

Fransa Ligue 1

Yayın: Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV

Hull City - Norwich City

Saat: 23:00

İngiltere Championship

Yayın: Maçın yayını yok.