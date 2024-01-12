Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 12 Ocak Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 12 Ocak tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Farklı liglerde gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 12 Ocak Cuma 2023?
Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,12 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 12 Ocak 2023 Cuma? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Alanyaspor - Fenerbahçe
Saat: 13:00
TFF Elit U19 Ligi
Yayın: FB TV
Katar - Lübnan
Saat: 19:00
AFC Asya Kupası
Yayın: Spor Smart ve Smart Spor HD
Sakaryaspor - Göztepe
Saat: 20:00
Trendyol 1. Lig
Yayın: TRT Spor ve Bein Sports 2
Bayern Münih - Hoffenheim
Saat: 22:30
Almanya Bundesliga
Yayın: Bein Sports 4, Tivibu Spor 1 ve beIN Sports Tod TV
Eibar - Racing Club
Saat: 22:30
İspanya La Liga 2
Yayın: S Sport Plus
Burnley - Luton Town
Saat: 22:45
İngiltere Premier Lig
Yayın: Bein Sports 3 ve beIN Sports Tod TV
Sevilla - Alaves
Saat: 23:00
İspanya La Liga
Yayın: S Sport Plus ve Tivibu Spor 2
Marsilya - Strasbourg
Saat: 23:00
Fransa Ligue 1
Yayın: Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV
Hull City - Norwich City
Saat: 23:00
İngiltere Championship
Yayın: Maçın yayını yok.