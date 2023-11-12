Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 12 Kasım Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

Ç.Rizespor - İstanbulspor

Beşiktaş - Başakşehir

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Trendyol 1. Lig

Erzurumspor - Göztepe

Kocaelispor - Çorum FK