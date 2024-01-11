Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 11 Ocak Perşembe Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,11 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 11 Ocak 2023 Perşembe? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 / Sivasspor – Galatasaray / Trendyol Süper Lig /Bein Sports 1beIN Sports Tod TV

20:00 / Trabzonspor – Samsunspor / Trendyol Süper Lig

17:00'de Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Aynı gün saat 20:00'de Trabzonspor ile Samsunspor arasındaki mücadele de yine Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarında izlenebilecek. İspanya Süper Kupa Yarı Finalinde Barcelona ile Osasuna arasındaki karşılaşma 22:00'de Tivibu Spor 1 kanalında yayınlanacak. Aynı günün ilerleyen saatlerinde, İtalya Kupası Çeyrek Finalinde Juventus ile Frosinone arasındaki mücadele TRT Spor ve CBC Sport kanallarında izleyicilerle buluşacak.