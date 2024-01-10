Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Ocak Perşembe Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,10 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 10 Ocak 2023 Perşembe? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ataşehir Bld. - Fenerbahçe

Saat: 13:00

Türkcell Kadınlar Futbol Ligi

Yayın: Maçın yayını yok.

Beşiktaş - K.Ereğli Bld.

Saat: 13:00

Türkcell Kadınlar Futbol Ligi

Yayın: Beşiktaş'ın resmi YouTube kanalında izlenebilir.

Galatasaray - Antalyaspor

Saat: 14:00

Türkcell Kadınlar Futbol Ligi

Yayın: GS TV

Hatayspor - Gaziantep FK

Saat: 17:00

Trendyol Süper Lig

Yayın: Bein Sports 2 ve Bein Sports Tod TV

Fatih Karagümrük - Kayserispor

Saat: 17:00

Trendyol Süper Lig

Yayın: Bein Sports 1 ve Bein Sports Tod TV

Adana Demirspor - İstanbulspor

Saat: 20:00

Trendyol Süper Lig

Yayın: Bein Sports 2 ve Bein Sports Tod TV

Fenerbahçe - Konyaspor

Saat: 20:00

Trendyol Süper Lig

Yayın: Bein Sports 1 ve Bein Sports Tod TV