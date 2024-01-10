Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Ocak Perşembe Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 10 Ocak tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Farklı liglerde gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 10 Ocak Perşembe 2023?
Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,10 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 10 Ocak 2023 Perşembe? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ataşehir Bld. - Fenerbahçe
Saat: 13:00
Türkcell Kadınlar Futbol Ligi
Yayın: Maçın yayını yok.
Beşiktaş - K.Ereğli Bld.
Saat: 13:00
Türkcell Kadınlar Futbol Ligi
Yayın: Beşiktaş'ın resmi YouTube kanalında izlenebilir.
Galatasaray - Antalyaspor
Saat: 14:00
Türkcell Kadınlar Futbol Ligi
Yayın: GS TV
Hatayspor - Gaziantep FK
Saat: 17:00
Trendyol Süper Lig
Yayın: Bein Sports 2 ve Bein Sports Tod TV
Fatih Karagümrük - Kayserispor
Saat: 17:00
Trendyol Süper Lig
Yayın: Bein Sports 1 ve Bein Sports Tod TV
Adana Demirspor - İstanbulspor
Saat: 20:00
Trendyol Süper Lig
Yayın: Bein Sports 2 ve Bein Sports Tod TV
Fenerbahçe - Konyaspor
Saat: 20:00
Trendyol Süper Lig
Yayın: Bein Sports 1 ve Bein Sports Tod TV