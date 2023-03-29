Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 29 Mart 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 29 Mart tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 29 Mart 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...
Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 29 Mart 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TFF 2. Lig
Biten karşılaşmalar;
Çorum FK - Esenler Erokspor
Şanlıurfaspor - Düzcespor
Afjet Afyonspor - Tarsus İY
Kocaelispor - 1461 Trabzon
Batman Petrol - Ankaraspor
Nazilli Bld. - İnegölspor
Sivas Bld. - Amedspor
Somaspor - 24 Erzincanspor
Bucaspor - Uşakspor
Etimesgut Bld. - Vanspor
Karacabey Bld. - İskenderunspor
Kastamonuspor - Zonguldak
Sarıyer - Balıkesirspor
Serik Bld. - Pazarspor
Spor Toto 1. Lig
Ç.Rizespor - Manisa FK | 16.00