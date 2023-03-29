Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 29 Mart tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 29 Mart 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 29 Mart 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TFF 2. Lig

Biten karşılaşmalar;

Çorum FK - Esenler Erokspor

Şanlıurfaspor - Düzcespor

Afjet Afyonspor - Tarsus İY

Kocaelispor - 1461 Trabzon

Batman Petrol - Ankaraspor

Nazilli Bld. - İnegölspor

Sivas Bld. - Amedspor

Somaspor - 24 Erzincanspor

Bucaspor - Uşakspor

Etimesgut Bld. - Vanspor

Karacabey Bld. - İskenderunspor

Kastamonuspor - Zonguldak

Sarıyer - Balıkesirspor

Serik Bld. - Pazarspor

Spor Toto 1. Lig

Ç.Rizespor - Manisa FK | 16.00