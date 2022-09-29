Bu akşam hangi maçlar var futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglerin başlamasının ardından gözler hafta içi oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerine çevrildi. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün kimin maçı var 29 Eylül 2022 Perşembe? Bu akşam maç var mı? Bugün TV'de hangi maçlar var? Araştıranlar ve merak edenler için İşte Günün maçları

Hafta sonu oynanan maçların dışında hafta içi oynanan kupa maçları da futbolseverler tarafından merak edilmekte. Bu nedenle özellikle Ziraat Türkiye kupasında hangi maçların, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 29 Eylül 2022 Perşembe? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün televizyonda hangi maçlar var?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bugün televizyonda Ziraat Türkiye Kupası oynanacak. haberler.com ile spor haberleri hakkında gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçlarının oynanacağı saat, yayınlanacağı kanal ve diğer detaylar şu şekilde;

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)



14:00 | Diyarbekirspor - Kars 36 | A Spor

17:00 | Menemenspor - Bigaspor | A Spor

20:00 | Eskişehirspor - Muşspor | A Spor