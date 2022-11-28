Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 28 Ekim Pazartesi 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugünkü Dünya Kupası maçları ne?

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 28 Ekim tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 28 Ekim Pazartesi 2022?