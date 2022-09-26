Bu akşam hangi maçlar var? futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglere verilen aranın ardından gözler oynanacak UEFA Avrupa Uluslar Ligi mücadelelerine çevrildi. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maç var 26 Eylül 2022?

Bugün hangi maçlar var? araştırılıyor. Ligelere verilen aranın ardından Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar futbolseverler tarafından merak edilmekte. Bu nedenle UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde hangi maçların, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 26 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün ne maçı var?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bugün UEFA Avrupa Uluslar Ligi maçları oynanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan maçların oynanacağı saat, yayınlanacağı kanal ve diğer detaylar şu şekilde;

UEFA Avrupa Uluslar Ligi

21:45 | Kuzey Makedonya - Bulgaristan | TV8,5

21:45 | Romanya - Bosna Hersek | S Sport Plus

21:45 | Macaristan - İtalya | S Sport

21:45 | İngiltere - Almanya | S Sport 2

