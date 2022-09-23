Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 23 Eylül Cuma 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglere verilen aranın ardından gözler oynanan UEFA Avrupa Uluslar Ligi, mücadelelerine çevrildi. Avrupa'nın güçlü ülkelerinin karşı karşıya geldiği mücadeleler araştırılıyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 23 Eylül Cuma 2022?

Liglere verilen aranın ardından gözelerUEFA Uluslar Ligi'nde oynanan maçlarda. Futbolseverler tarafından merak edilmekte. Bu nedenle UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde Avrupa'nın önemli ülkelerinin birbiriyle yarıştığı maçlarının, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 23 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bugün UEFA Avrupa Uluslar Ligi maçları ve birçok ülkenin hazırlık maçları oynanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan maçların oynanacağı saat, yayınlanacağı kanal ve diğer detaylar şu şekilde;

Hazırlık Maçı

14:00 | Güney Kore - Kosta Rika | Bilyoner TV

15:25 | Japonya - ABD | Bilyoner TV

15:25 | Uruguay - İran | Yayın Yok

15:25 | Brezilya - Gana | Bilyoner TV

Avrupa Uluslar Ligi

19:00 | Gürcistan - Makedonya | S Sport 2

21:45 | Almanya - Macaristan | S Sport

21:45 | İtalya - İngiltere | S Sport 2