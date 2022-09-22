Bu akşam hangi maçlar var futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglerin milli araya girmesinin ardından gözler Milli Takımımızın da yer aldığı UEFA Uluslar Ligi mücadelelerine çevrildi. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Liglere verilen 1 haftalık aranın ardından UEFA Uluslar Ligi maçları futbolseverler tarafından merak edilmekte. Bu nedenle bu akşam oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nde hangi maçların, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 22 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bugün UEFA Uluslar Ligi'nde birçok ülke milli takımının mücadelesi yer almakta.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan maçların oynanacağı saat, yayınlanacağı kanal ve diğer detaylar şu şekilde;



Hazırlık Maçı

13.05 | Avustralya - Yeni Zelanda | Bilyoner TV

UEFA Uluslar Ligi



17.00 | Kazakistan - Belarus | S Sport 2

19.00 | Letonya - Moldova | TV8 Buçuk

21.45 | Slovakya - Azerbaycan | CBC Sport

21.45 | Litvanya - Faroe Adaları | S Sport Plus

21.45 | Türkiye - Lüksemburg | TRT 1

21.45 | Polonya - Hollanda | S Sport 2

21.45 | Fransa - Avusturya | S Sport

21.45 | Belçika - Galler | S Sport Plus