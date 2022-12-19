Bu akşam hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglere verilen aranın ardından gözler oynanan UEFA Avrupa Uluslar Ligi, mücadelelerine çevrildi. Avrupa'nın güçlü ülkelerinin karşı karşıya geldiği mücadeleler araştırılıyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 19 Aralık 2022?

Liglere verilen aranın ardından gözler UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan maçlarda. Futbolseverler tarafından merak edilmekte. Bu nedenle UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde Avrupa'nın önemli ülkelerinin birbiriyle yarıştığı maçlarının, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 19 Aralık 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Spor Toto 1. Lig

Adanaspor - Denizlispor | 20.00 | TRT Spor

İspanya La Liga 2

Leganes - Real Zaragoza | 23.00 | S Sport

İtalya Serie B

Perugia - Venezia | 22.30 | Yayın yok