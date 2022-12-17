Bu akşam hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglere verilen aranın ardından gözler oynanan UEFA Avrupa Uluslar Ligi, mücadelelerine çevrildi. Avrupa'nın güçlü ülkelerinin karşı karşıya geldiği mücadeleler araştırılıyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 17 Aralık 2022?

Liglere verilen aranın ardından gözler UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan maçlarda. Futbolseverler tarafından merak edilmekte. Bu nedenle UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde Avrupa'nın önemli ülkelerinin birbiriyle yarıştığı maçlarının, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 17 Aralık 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Spor Toto 1. Lig1

Bodrumspor – Samsunspor |13:30 | TRT Spor

Manisa FK - Tuzlaspor |13:30 | TRT Avaz

Y.Malatyaspor - Keçiörengücü |16:00 | TRT Avaz

Sakaryaspor - Gençlerbirliği |16:00 | TRT Spor

Eyüpspor - Boluspor |19:00 | TRT Spor

Hazırlık Maçı

B.Leverkusen - FC Zurich |15:00 | Youtube

Brentford - Wolfsburg |15:00 | Youtube

Newcastle - Rayo Vallecano |15:30 | Youtube

Manchester City - Girona |16:00 | Youtube

Fiorentina - Monaco |17:00 | Youtube

Sassuolo - PSV |17:00 | Youtube

Hoffenheim - 1860 Münih |17:00 | Youtube

Real Betis - Inter |20:00 | Youtube

Dünya Kupası 3.'lük

Hırvatistan - Fas |18:00 | TRT 1