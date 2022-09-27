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Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Bugün maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Bugün maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var? futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglere verilen bir haftalık milli aranın ardından gözler oynanacak olan UEFA Avrupa Uluslar Ligi mücadelelerine çevrildi. Türkiye'nin maçlarını tamamladığı Uluslar Ligi'nde bugün maç var mı? Peki, Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Süper Lig ve Avrupa Liglerine verilen bir haftalık aranın ardından Uluslar Ligi mücadeleleri futbolseverler tarafından merak edilmekte. Bu nedenle UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde hangi maçların, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maç var?

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Uluslar Ligi maçlarının yanı sıra bazı ülkelerin hazırlık maçları oynanacak.

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan maçların oynanacağı saat, yayınlanacağı kanal ve diğer detaylar şu şekilde;

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
 20:00 | Türkiye - Gürcistan | A Spor
Hazırlık Maçı
 20:30 | Japonya - Ekvador | Yayın Yok
21:30 | Brezilya - Tunus | Yayın Yok
UEFA Uluslar Ligi
21:45 | İsveç - Slovenya | TV8,5
21:45 | Norveç - Sırbistan | S Sport
21:45 | Ukrayna - İskoçya | S Sport Plus
21:45 | İsviçre - Çekya | S Sport Plus
21:45 | Portekiz - İspanya | S Sport 2
21:45 | Yunanistan - Kuzey İrlanda | Yayın Yok

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