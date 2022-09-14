Bu akşam hangi maçlar var? futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglerin başlamasının ardından gözler hafta içi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelelerine çevrildi. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 14 Eylül 2022 bu akşam TV'de hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? Hafta sonu oynanan maçların dışında hafta içi oynanan maçlar da futbolseverler tarafından merak edilmekte. Bu nedenle Uefa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde hangi maçların, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 14 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? bu akşam TV'de hangi maçlar var?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi / UEFA Avrupa Ligi / UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları oynanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan maçların oynanacağı saat, yayınlanacağı kanal ve diğer detaylar şu şekilde;

Şampiyonlar Ligi

19:45 | Milan - Dinamo Zagreb | Exxen

19:45 | Shakhtar Donetsk - Celtic | Exxen

22:00 | Real Madrid - Leipzig | Exxen

22:00 | Rangers - Napoli | Exxen

22:00 | Chelsea - Salzburg | Exxen

22:00 | Kopenhag - Sevilla | Exxen

22:00 | Maccabi Haifa - PSG | Exxen

22:00 | Real Madrid - Leipzig | Exxen

İngiltere Championship

22:00 | Reading - Sunderland | beİN Sports 3

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçları Exxen'den canlı olarak yayınlanmaktadır.