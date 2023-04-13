Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 13 Nisan tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 13 Nisan 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 13 Nisan 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

FUTBOL

Spor Toto 1. Lig

Ç.Rizespor - Sakaryaspor

Altay - Altınordu

UEFA Avrupa Ligi

Feyenoord - Roma

KAA Gent - West Ham

Manchester Utd - Sevilla

Juventus - Sporting Lisbon

B.Leverkusen - St.Gilloise

Lech Poznan - Fiorentina

Anderlecht - AZ Alkmaar

Basel - Nice

VOLEYBOL

Fenerbahçe Opet - Vakıfbank

BASKETBOL

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko

Olympiakos - Baskonia