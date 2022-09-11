Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 11 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglerin Başlamasının ardından İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve Spor Toto Süper Lig maçlarının hangi kanalda olduğu ve maç saatleri gibi detaylar araştırılmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 11 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Dünyanın büyük liglerinde birçok takım şampiyon olabilmek için mücadelelerine devam ediyor. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve Spor Toto Süper Lig'de kıyasıya mücadelesi devam ederken her maç şampiyonluk yolunda ayrı bir önem taşıyor. Bu bağlamda futbol severler bugün yayınlanacak olan maçlar ile ilgili Bugünkü maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi detayları araştırmakta. Bugün yayınlanacak olan maçların detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Bugün İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve Spor Toto Süper Lig maçları oynanacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
İŞTE 11 EYLÜL MAÇLARI!
Süper Lig
17.00 | Sivasspor-İstanbul spor | beIN Sports 1
20.00 | Kasımpaşa-Galatasaray | beIN Sports 1
20.00 | Kayserispor-Antalya spor | beIN Sport 2
20.00 | Gaziantep FK-Ümraniye spor | beIN Sports 4
1.Lig
16.30 | Manisa FK-Yeni Malatya | TRT Avaz ve beIN Max 1
16.30 | Çaykur Rizespor-Samsun spor | TRT Spor ve beIN Sports 2
20.00 | Eyüpspor-Adana spor | TRT Spor ve beIN Max 1
20.00 | Altay-Bodrum spor | TRT Avaz ve beIN Max 2
Fransa Ligue 1
14.00 | RC Strasbourg-Clermont | beIN Sports 4 ve Bilyoner
16.00 | Ajaccio-Nice | beIN Sports 4
16.00 | Angers-Montpellier | beIN Connect
16.00 | Lorient-Nantes | beIN Max 2
16.00 | Toulouse-Reims | beIN Connect
18.05 | Rennes-Auxerre | beIN Max 2
21.45 | Monaco-Lyon | beIN Sports 3
İspanya La Liga
15.00 | Real Madrid-Mallorca | S Sport, CBC Sport
17.15 | Elche-Ath. Bilbao | S Sport
19.30 | Getafe-Real Sociedad | S Sport
22.00 | Real Betis-Villarreal | S Sport
İtalya Serie A
13.30 | Atalanta-Cremonese | S Sport
16.00 | Bologna-Fiorentina | S Sport
16.00 | Lecce-Monza | S Sport
16.00 | Sassuolo-Udinese | S Sport
19.00 | Lazio-Hellas Verona | S Sport
21.45 | Juventus-Salernitana | S Sport ve CBC Sport
Almanya Bundesliga
16.30 | Köln-Union Berlin | beIN Sports 3 ve tivibu spor 3
18.30 | Freiburg-M'gladbach | beIN Sports 3 ve tivibu spor 3