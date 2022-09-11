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Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 11 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bu akşam hangi maçlar var futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglerin Başlamasının ardından İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve Spor Toto Süper Lig maçlarının hangi kanalda olduğu ve maç saatleri gibi detaylar araştırılmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 11 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Dünyanın büyük liglerinde birçok takım şampiyon olabilmek için mücadelelerine devam ediyor. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve Spor Toto Süper Lig'de kıyasıya mücadelesi devam ederken her maç şampiyonluk yolunda ayrı bir önem taşıyor. Bu bağlamda futbol severler bugün yayınlanacak olan maçlar ile ilgili Bugünkü maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi detayları araştırmakta. Bugün yayınlanacak olan maçların detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 10 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bugün İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve Spor Toto Süper Lig maçları oynanacak.

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 10 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İŞTE 11 EYLÜL MAÇLARI!

Süper Lig

17.00 | Sivasspor-İstanbul spor | beIN Sports 1

20.00 | Kasımpaşa-Galatasaray | beIN Sports 1

20.00 | Kayserispor-Antalya spor | beIN Sport 2

20.00 | Gaziantep FK-Ümraniye spor | beIN Sports 4

1.Lig

16.30 | Manisa FK-Yeni Malatya | TRT Avaz ve beIN Max 1

16.30 | Çaykur Rizespor-Samsun spor | TRT Spor ve beIN Sports 2

20.00 | Eyüpspor-Adana spor | TRT Spor ve beIN Max 1

20.00 | Altay-Bodrum spor | TRT Avaz ve beIN Max 2

Fransa Ligue 1

14.00 | RC Strasbourg-Clermont | beIN Sports 4 ve Bilyoner

16.00 | Ajaccio-Nice | beIN Sports 4

16.00 | Angers-Montpellier | beIN Connect

16.00 | Lorient-Nantes | beIN Max 2

16.00 | Toulouse-Reims | beIN Connect

18.05 | Rennes-Auxerre | beIN Max 2

21.45 | Monaco-Lyon | beIN Sports 3

İspanya La Liga

15.00 | Real Madrid-Mallorca | S Sport, CBC Sport

17.15 | Elche-Ath. Bilbao | S Sport

19.30 | Getafe-Real Sociedad | S Sport

22.00 | Real Betis-Villarreal | S Sport

İtalya Serie A

13.30 | Atalanta-Cremonese | S Sport

16.00 | Bologna-Fiorentina | S Sport

16.00 | Lecce-Monza | S Sport

16.00 | Sassuolo-Udinese | S Sport

19.00 | Lazio-Hellas Verona | S Sport

21.45 | Juventus-Salernitana | S Sport ve CBC Sport

Almanya Bundesliga

16.30 | Köln-Union Berlin | beIN Sports 3 ve tivibu spor 3

18.30 | Freiburg-M'gladbach | beIN Sports 3 ve tivibu spor 3

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