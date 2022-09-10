Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 10 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglerin Başlamasının ardından İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve Spor Toto Süper Lig maçlarının hangi kanalda olduğu ve maç saatleri gibi detaylar araştırılmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 10 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Dünyanın büyük liglerinde birçok takım şampiyon olabilmek için mücadelelerine devam ediyor. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve Spor Toto Süper Lig'de kıyasıya mücadelesi devam ederken her maç şampiyonluk yolunda ayrı bir önem taşıyor. Bu bağlamda futbol severler bugün yayınlanacak olan maçlar ile ilgili Bugünkü maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi detayları araştırmakta. Bugün yayınlanacak olan maçların detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Bugün İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve Spor Toto Süper Lig maçları oynanacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
17.00 | Konyaspor-Hatay spor | beIN Sports 1
20.00 | Karagümrük-Giresun spor | beIN Sports 1
TFF 1. Lig
16.30 | Bandırmaspor-Keçiörengücü | TRT Spor ve beIN Sports 2
20.00 | Gençlerbirliği-Tuzla spor | TRT Avaz ve beIN Max 1
20.00 Sakaryaspor-Denizli spor | TRT Spor ve beIN Sports 2
Almanya Bundesliga
16.30 | Bayern Münih-Stuttgart | beIN Max 1 ve tivibu spor 2
16.30 | RB Leipzig-B. Dortmund | beIN Sports 4 ve tivibu spor 3
16.30 | Hoffenheim-Mainz 05 | beIN Connect ve tivibu spor 4
16.30 | E. Frankfurt-Wolfsburg | beIN Connect
16.30 | Hertha Berlin-B. Leverkusen | beIN Max 2 ve tivibu spor 4
19.30 | Schalke 04-Bochum | beIN Sports ve tivibu spor 2
İspanya La Liga
15.00 | Vallecano-Valencia | CBC Sport ve S Sports
17.15 | Espanyol-Sevilla | S Sport
19.30 | Cadiz-Barcelona | S Sport
22.00 | Atletico Madrid-Celta Vigo | S Sport
İtalya Serie A
16.00 | Napoli-Spezia | S Sport
19.00 | Inter-Torino | S Sport
21.45 | Sampdoria-Milan | CBC Sport, S Sport
Fransa Ligue 1
18.00 | PSG-Brest | beIN Sports 3
22.00 | Marsilya-Lille | beIN Sports 3