Bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün kimin maçı var 28 Mayıs Pazar 2023?

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 28 Mayıs tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 28 Mayıs Pazar 2023?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan maçlar arasında Spor Toto Süper Lig maçı ve Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmuyor.

İngiltere Premier Lig

Arsenal – Wolverhampton

Crystal Palace - Nottingham Forest

Aston Villa – Brighton

Brentford - Manchester City

Leicester City - West Ham

Leeds United - Tottenham

Everton - Bournemouth

Chelsea – Newcastle

Manchester Utd – Fulham

Southampton - Liverpool