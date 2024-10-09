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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 9 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 9 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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9 Ekim Çarşamba günü hangi maçların yayınlanacağı, bu maçların hangi kanalda olacağı ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacağı merak konusu oluyor. Futbolseverlerin bu konudaki tüm sorularına yanıt aranıyor. Peki,9 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

9 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağı, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle karşılaşmaların şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağı, taraftarlar için büyük önem taşıyor. Maç izlemek isteyen birçok kişi, gün boyu hangi futbol müsabakalarının ekranda olacağını ve hangi kanallardan yayınlanacağını araştırıyor. Peki, 9 Ekim Çarşamba günü maç var mı? Hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşmalar şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

BUGÜN MAÇ VAR MI?

9 Ekim Çarşamba günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 9 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13.00 Adıyaman FK-Afyonspor (Kahta İlçe)

14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947 (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

14.00 Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

14.00 Muğlaspor-Sarıyer (Stat açıklanmadı)

14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926 (Doğukent)

14.00 Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Bitlis 8 Ağustos)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Tuzlaspor-Tire 2021 FK (Stat açıklanmadı)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor (Fatsa İlçe)

14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK (Çayeli İlçe)

14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor (12 Haziran Şehir)

14.00 Nazillispor-Somaspor (Nazilli İlçe)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol (Stat açıklanmadı)

14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor (Arhavi İlçe)

14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969 (Alemdağ)

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-Bergama Sportif Faaliyetler (Bayburt Genç Osman)

14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Altay-Karaman FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor (Çotanak)

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