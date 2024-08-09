BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 9 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
9 Ağustos günü hangi maçların olduğu, bu maçların hangi kanallardan yayınlanacağı ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. Futbolseverler, bugünün maç programını ve yayın detaylarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.
Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 9 Ağustos bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Süper Lig 2024- 2025 sezonu bugün başlayacak. Peki, BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 9 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
9 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye - Süper Lig
21:00 Galatasaray - Hatayspor (beIN Sports 1)
Türkiye - TFF 1. Lig
21:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü (TRT Spor)
Olimpiyatlar 2024 - Final
19:00 Fransa U23 - İspanya U23 (TRT Spor)