Üye Girişi
Haberler

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 9 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 Ağustos günü hangi maçların olduğu, bu maçların hangi kanallardan yayınlanacağı ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. Futbolseverler, bugünün maç programını ve yayın detaylarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 9 Ağustos bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Süper Lig 2024- 2025 sezonu bugün başlayacak. Peki, BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 9 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

9 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Lig

21:00 Galatasaray - Hatayspor (beIN Sports 1)

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 9 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Türkiye - TFF 1. Lig

21:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 9 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Olimpiyatlar 2024 - Final

19:00 Fransa U23 - İspanya U23 (TRT Spor)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Futbol Spor Süper Lig Futbol Gündem Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title