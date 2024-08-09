BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 9 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 9 Ağustos bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Süper Lig 2024- 2025 sezonu bugün başlayacak. Peki, BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 9 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

9 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Lig

21:00 Galatasaray - Hatayspor (beIN Sports 1)

Türkiye - TFF 1. Lig

21:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

Olimpiyatlar 2024 - Final

19:00 Fransa U23 - İspanya U23 (TRT Spor)