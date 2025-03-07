BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Mart Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün! 8 Mart 2025 Cumartesi günü hangi maçlar var, maçlar hangi kanalda yayınlanacak, ve şifresiz mi gibi soruların cevaplarını merak edenler için tüm detayları derledik. İşte Süper Lig, Premier Lig ve diğer liglerde bugün oynanacak maçlar ve yayın bilgileri!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

13:00 Kayserispor -Başakşehir

16:00 Antalyaspor -Rizespor

20:30 Trabzonspor - Hatayspor

Bundesliga:

Bayern Münih - Borussia Dortmund (Sat. 20:30, beIN Sports)

La Liga:

Barcelona - Sevilla (Sat. 23:00, S Sport)

Serie A:

Milan - Napoli (Sat. 22:45, S Sport Plus)