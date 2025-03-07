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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Mart Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Mart Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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8 Mart Cumartesi günü hangi futbol maçları olacak ve bu maçlar hangi kanallardan yayınlanacak? 8 Mart 2025 Cumartesi günü, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün! 8 Mart 2025 Cumartesi günü hangi maçlar var, maçlar hangi kanalda yayınlanacak, ve şifresiz mi gibi soruların cevaplarını merak edenler için tüm detayları derledik. İşte Süper Lig, Premier Lig ve diğer liglerde bugün oynanacak maçlar ve yayın bilgileri!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

13:00 Kayserispor -Başakşehir

16:00 Antalyaspor -Rizespor

20:30 Trabzonspor - Hatayspor

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Mart Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Bundesliga:

Bayern Münih - Borussia Dortmund (Sat. 20:30, beIN Sports)

La Liga:

Barcelona - Sevilla (Sat. 23:00, S Sport)

Serie A:

Milan - Napoli (Sat. 22:45, S Sport Plus)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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