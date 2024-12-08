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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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8 Aralık Pazar günü futbol severleri hangi maçlar bekliyor? Maçların hangi kanallardan yayınlanacağı ve şifreli olup olmadığı merak konusu oluyor. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında hangi maçlar var? İşte detaylar...

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Eyüpspor - Samsunspor

16:00 Sivasspor - Galatasaray

16:00 Kayserispor - Alanyaspor1

19:00 Başakşehir - Hatayspor

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü Net Global Sivasspor'a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

BAŞAKŞEHİR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Pazar günü Başakşehir ve Hatayspor karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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