BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Eyüpspor - Samsunspor

16:00 Sivasspor - Galatasaray

16:00 Kayserispor - Alanyaspor1

19:00 Başakşehir - Hatayspor

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü Net Global Sivasspor'a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

BAŞAKŞEHİR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Pazar günü Başakşehir ve Hatayspor karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.