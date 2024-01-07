Bugün hangi maçlar var? 7 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sporseverler tarafından bu akşam yayınlanacak maçlar araştırılmaktadır. Arama motorlarında bu akşam hangi takımların maçı var sorgulatılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 7 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam maç var mı, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Kayserispor-Sivasspor / Trendyol Süper Lig

İstanbulspor-Fenerbahçe / Trendyol Süper Lig

Galatasaray-Konyaspor / Trendyol Süper Lig

Revel-PSG / Fransa Kupası

Barbastro-Barcelona / İspanya Kral Kupası