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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Ekim Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Ekim Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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7 Ekim Pazartesi günü hangi futbol maçları oynanacak, hangi kanallardan yayınlanacak ve bu maçlar şifresiz mi? Sorularının cevabı merak ediliyor. Bugün hangi maçların olduğu araştırılıyor.

7 Ekim Pazartesi günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

7 Ekim Pazartesi günü maç oynanmayacaktır.

HENTBOL

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 6. hafta oynanan üç maçla sona erdi.

Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Köyceğiz Belediyespor- Beykoz Belediyespor: 34-34

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor: 35-28

Spor Toto-Nilüfer Belediyespor: 32-33

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Ekim Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

TRENDYOL SÜPER LİG

Adana Demirspor: 1 - Samsunspor: 3

Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 1

Galatasaray: 1 - Corendon Alanyapsor: 0

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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