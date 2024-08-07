BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 AĞUSTOS günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 AĞUSTOS günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 7 Ağustos günü hangi maçların olduğu, bu maçların hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı merak konusu oldu. Futbolseverler, günün maç programını ve yayın detaylarını araştırıyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 AĞUSTOS günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bugün hangi takımların maçı var, hangi liglerde karşılaşmalar oynanacak? Futbolseverlerin merakla beklediği maç programı ve karşılaşma detayları haberimizde yer alıyor. 7 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 AĞUSTOS günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
7 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu
20:00 Slavia Prag - Union Saint-Gilloise
21:30 Slovan Bratislava - APOEL Nicosia
21:45 Jagiellonia Bialystok - Bodo/Glimt
UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
20:00 Kopenhag - Banik Ostrava
20:00 Paksi SE - Mornar Bar
20:00 Hacken - Paide Linnameeskond
21:30 St. Gallen - Slask Wroclaw
Hazırlık
02:00 Chelsea - Real Madrid (S Sport Plus)
02:30 Barcelona - Milan (S Sport Plus)