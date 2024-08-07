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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 AĞUSTOS günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 AĞUSTOS günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 7 Ağustos günü hangi maçların olduğu, bu maçların hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı merak konusu oldu. Futbolseverler, günün maç programını ve yayın detaylarını araştırıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 AĞUSTOS günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bugün hangi takımların maçı var, hangi liglerde karşılaşmalar oynanacak? Futbolseverlerin merakla beklediği maç programı ve karşılaşma detayları haberimizde yer alıyor. 7 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 AĞUSTOS günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

7 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu

20:00 Slavia Prag - Union Saint-Gilloise

21:30 Slovan Bratislava - APOEL Nicosia

21:45 Jagiellonia Bialystok - Bodo/Glimt

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

20:00 Kopenhag - Banik Ostrava

20:00 Paksi SE - Mornar Bar

20:00 Hacken - Paide Linnameeskond

21:30 St. Gallen - Slask Wroclaw

Hazırlık

02:00 Chelsea - Real Madrid (S Sport Plus)

02:30 Barcelona - Milan (S Sport Plus)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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