BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 ŞUBAT Perşembe bugün maç var mı? Bugün derbi var mı, kimin maçı var?

6 Şubat 2025 Perşembe günü hangi maçlar var? Bugün oynanacak karşılaşmalar arasında Ziraat Türkiye Kupası, İspanya Kral Kupası, İngiltere Lig Kupası ve İtalya Kupası gibi önemli turnuvalar yer alıyor. Bugünkü maç programı, saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte detaylar!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün, 6 Şubat 2025 Perşembe günü, Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri:

A Grubu

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)

B Grubu

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

C Grubu

16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)