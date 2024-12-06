BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
6 Aralık Cuma günü hangi futbol maçları oynanacak, hangi kanallardan yayınlanacak ve bu maçlar şifresiz mi olacak? İşte tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
02:00 - Fluminense - Cuiaba Esporte | Brezilya Serie A | Spor Smart, Smart Spor HD
20:00 - Trabzonspor - Kasımpaşa | Trendyol Süper Lig | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
20:00 - Al Ittihad - Al Nassr | Suudi Arabistan Pro Lig | S Sport Plus, TRT Spor
20:30 - Inter - Parma | İtalya Serie A | CBC Sport
20:30 - Elversberg - Nürnberg | Almanya Bundesliga 2 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV
20:30 - Paderborn - Schalke 04 | Almanya Bundesliga 2 | Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV
21:00 - Lille - Brest | Fransa Ligue 1 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
22:00 - PSV - Twente | Hollanda Eredivisie | TV 8 Buçuk, Exxen
22:30 - Stuttgart - Union Berlin | Almanya Bundesliga | Bein Sports 3, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV
22:45 - Atalanta - Milan | İtalya Serie A | CBC Sport
23:00 - Auxerre - PSG | Fransa Ligue 1 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV
23:00 - Celta Vigo - Mallorca | | beIN Sports Tod TV