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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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6 Aralık Cuma günü hangi futbol maçları oynanacak, hangi kanallardan yayınlanacak ve bu maçlar şifresiz mi olacak? İşte tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

02:00 - Fluminense - Cuiaba Esporte | Brezilya Serie A | Spor Smart, Smart Spor HD

20:00 - Trabzonspor - Kasımpaşa | Trendyol Süper Lig | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

20:00 - Al Ittihad - Al Nassr | Suudi Arabistan Pro Lig | S Sport Plus, TRT Spor

20:30 - Inter - Parma | İtalya Serie A | CBC Sport

20:30 - Elversberg - Nürnberg | Almanya Bundesliga 2 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

20:30 - Paderborn - Schalke 04 | Almanya Bundesliga 2 | Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV

21:00 - Lille - Brest | Fransa Ligue 1 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

22:00 - PSV - Twente | Hollanda Eredivisie | TV 8 Buçuk, Exxen

22:30 - Stuttgart - Union Berlin | Almanya Bundesliga | Bein Sports 3, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

22:45 - Atalanta - Milan | İtalya Serie A | CBC Sport

23:00 - Auxerre - PSG | Fransa Ligue 1 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

23:00 - Celta Vigo - Mallorca | | beIN Sports Tod TV

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