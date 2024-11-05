BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. "Bu akşam maç var mı, yok mu?" sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacağı merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacağı merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 5 Kasım'da hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

5 Kasım Salı

20.45 PSV Eindhoven - Girona

20.45 Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb

23.00 Bologna - Monaco

23.00 Borussia Dortmund - Sturm Graz

23.00 Celtic - Leipzig

23.00 Liverpool - Bayer Leverkusen

23.00 Lille - Juventus

23.00 Real Madrid - Milan

23.00 Sporting CP - Manchester City