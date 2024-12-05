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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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5 Aralık Perşembe günü hangi futbol maçları olacağı merak konusu oldu. Maçların hangi kanaldan yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde!

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 5 Aralık bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 5 Aralık bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kapsamında oynanacak olan bugünkü maçların tam listesi şu şekilde:

13:00 Central Hospital Ümraniye spor E Koleji Isparta 32 Spor - Spoint İnşaat Ümraniyespor

13:30 Ankara Demir spor GMG Kastamonu spor TCDD Ankara Demirspor

13:30 Karaman FK Esenler Erok spor - Yeni Karaman

15:30 Atakaş Hatay spor Osmaniye spor FK - Mersin Stadyumu

18:00 Çaykur Rize spor Silivri spor - Çaykur Didi Stadyumu

20:30 Gaziantep FK Batman Petrol spor - Gaziantep Kalyon Stadyumu

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

A SPOR CANLI İZLE

A Spor, Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Uydu cihazınızı A Spor frekansına ayarlayarak HD kalitesinde yayını takip edebilirsiniz.

A Spor'un resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz. Resmi web sitesine erişmek için A Spor Resmi Sayfası bağlantısını kullanabilirsiniz.

A SPOR ŞİFRESİZ Mİ?

A Spor, Türksat uydusu üzerinden şifresiz ve ücretsiz olarak yayın yapmaktadır. Doğru frekans ayarlarını yaptıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası başta olmak üzere, birçok futbol ve spor etkinliğini kolayca izleyebilirsiniz.

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