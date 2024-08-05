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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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5 Ağustos tarihinde hangi futbol maçları oynanacak, hangi kanallarda yayınlanacak ve hangileri şifresiz olacak? Futbolseverlerin merakla beklediği bu bilgiler, gün içerisinde maç programını düzenlemek isteyenler için büyük önem taşıyor. Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor.

Bugün hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 5 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 5 Ağustos bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Kura Çekimi | UEFA.tv

14:00 | UEFA Avrupa Ligi | Kura Çekimi | UEFA.tv

15:00 | UEFA Avrupa Konferans Ligi | Kura Çekimi | UEFA.tv

19:00 | Fas - İspanya | Paris 2024 Olimpiyatları Erkekler Yarı Final | TRT Spor, Eurosport 5

22:00 | Fransa - Mısır | Paris 2024 Olimpiyatları Erkekler Yarı Final | TRT Spor, Eurosport 5

22:00 | St. Johnstone - Aberdeen | İskoçya Premier Lig | S Sport Plus

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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