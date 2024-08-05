BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Kura Çekimi | UEFA.tv

14:00 | UEFA Avrupa Ligi | Kura Çekimi | UEFA.tv

15:00 | UEFA Avrupa Konferans Ligi | Kura Çekimi | UEFA.tv

19:00 | Fas - İspanya | Paris 2024 Olimpiyatları Erkekler Yarı Final | TRT Spor, Eurosport 5

22:00 | Fransa - Mısır | Paris 2024 Olimpiyatları Erkekler Yarı Final | TRT Spor, Eurosport 5

22:00 | St. Johnstone - Aberdeen | İskoçya Premier Lig | S Sport Plus