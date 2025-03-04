BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Mart Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak?
Bugün hangi maçlar oynanacak? 4 Mart 2025 Salı günü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri heyecanlandıracak dev mücadeleler var. Futbolseverler, bugün oynanacak maçların programını merakla bekliyor. Peki, 4 Mart Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak?
4 Mart 2025 Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var? Futbolseverler, bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını merak ediyor. Özellikle Real Madrid - Atletico Madrid derbisi, PSV Eindhoven - Arsenal maçı ve diğer karşılaşmalar, sporseverlerin dikkatini çekiyor. İşte, 4 Mart Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı yayın bilgileri!
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
20:45 Club Brugge-Aston Villa (tabii spor )
23:00 PSV Eindhoven-Arsenal (TRT Spor)
23:00 Real Madrid-Atletico Madrid (tabii spor )
23:00 Borussia Dortmund-Lille (tabii spor 1)
5 MART
20:45 Feyenoord-Inter TRT 1
23:00 Benfica-Barcelona TRT 1
23:00 PSG-Liverpool tabii spor
23:00 Bayern Münih-Bayer Leverkusen tabii spor 1