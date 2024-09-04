BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
4 Eylül günü hangi futbol maçları var, hangi kanallardan yayınlanacak ve bu yayınlar şifresiz mi olacak? Futbolseverlerin merakla beklediği bu bilgiler, gün boyu sürecek maç heyecanını daha da artırıyor.
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Eylül bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 4 Eylül bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
- 10:45 - Milli Takım Antrenman (A Spor, TRT Spor, Tivibu Spor, beIN Sports Haber)
- 13:10 - Avustralya - Bahreyn (2026 Dünya Kupası Eleme) ( Spor Smart, Smart Spor HD)
- 17:00 - Özbekistan - Kuzey Kore (2026 Dünya Kupası Eleme) (Spor Smart, Smart Spor HD)
- 19:00 - Azerbaycan - İsveç (UEFA Uluslar Ligi) (CBC Sport)
- 19:00 - İran - Kırgızistan (2026 Dünya Kupası Eleme) (Smart Spor 2, Spor Smart 2)
- 21:00 - Suudi Arabistan - Endonezya (2026 Dünya Kupası Eleme) (Spor Smart, Smart Spor HD)
- 21:00 - Ürdün - Kuveyt (2026 Dünya Kupası Eleme) (Smart Spor 2, Spor Smart 2)
- 21:45 - Danimarka - İsviçre (UEFA Uluslar Ligi) (Yayın Yok)
- 21:45 - Portekiz - Hırvatistan (UEFA Uluslar Ligi) (CBC Sport)
- 21:45 - Sırbistan - İspanya (UEFA Uluslar Ligi) (Yayın Yok)
- 22:00 - Vincenzo Montella Basın Toplantısı (A Spor, TRT Spor, Tivibu Spor, beIN Sports Haber)