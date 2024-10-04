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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Ekim Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Ekim Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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4 Ekim Cuma günü futbol severler için hangi maçların olduğu ve bu maçların hangi kanallardan yayınlanacağı merak konusu. Maçların şifresiz olup olmadığı da ayrıca önem taşıyor. Bu bilgilere ulaşmak için haberimizi takip edin.

4 Ekim Cuma günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 4 Ekim Cuma hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Trendyol Süper Lig

20.00 Çaykur Rizespor- Antalyaspor (Çaykur Didi)

Fransa Ligue 1

21.45 Marsilya- Angers

İspanya LaLiga

22.00 Leganes- Valencia CF

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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