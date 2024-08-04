BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Ağustos maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
4 Ağustos'ta futbol severler için birçok maç yayınlanacak. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Ağustos maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Sporseverlerin merakla beklediği sorulardan biri, 4 Ağustos Cuma günü oynanacak maçların detaylarıdır. Bugün hangi maçların yapılacağı, hangi takımların karşı karşıya geleceği ve bu maçların hangi kanallardan yayınlanacağı spor gündeminde öne çıkıyor. Futbolseverler ve diğer spor tutkunları, günün maçlarını ve skorlarını ilgiyle takip ediyor.
4 Ağustos Pazar günü (bugün) hangi maçlar var birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan hazırlık maçları haberimizde yer alıyor. Futbolseverler ve diğer spor tutkunları, günün maçlarını ve skorlarını ilgiyle takip ediyor. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Ağustos maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
00:30 Manchester City - Chelsea (Hazırlık Maçı) - Yayın Yok
02:00 Barcelona - Real Madrid (Soccer Champions Tour) - S Sport Plus
02:30 Birmingham Legion - Hartford Athletic (ABD USL Championship) - USL Championship Youtube
02:30 Loudoun United - Miami FC (ABD USL Championship) - USL Championship Youtube
02:30 Huracan - Racing Club (Arjantin Primera Division) - Spor Smart, Smart Spor HD
03:30 Memphis 901 - El Paso Locomotive (ABD USL Championship) - USL Championship Youtube
03:30 Sao Paulo - Flamengo (Brezilya Serie A) - Smart Spor 2, Spor Smart 2
04:00 Colorado Springs - Phoenix Rising (ABD USL Championship) - USL Championship Youtube
04:00 New Mexico - Louisville City (ABD USL Championship) - USL Championship Youtube