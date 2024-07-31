BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 31 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 31 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 31 Temmuz Çarşamba günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanallardan yayınlanacak ve şifresiz mi olacaklar? Spor severlerin merakla beklediği bu bilgileri öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.
Bugün hangi takımların maçı var, hangi liglerde karşılaşmalar oynanacak? Spor severlerin merakla beklediği maç programı ve karşılaşma detayları haberimizde yer alıyor. Paris Olimpiyatları'nın başlamasıyla izleyiciler bugün hangi maçlar var? Sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 31 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
02:00 Manchester City - Barcelona
07:00 Manchester United - Real Betis
15:00 Napoli - Brest
20:00 AZ Alkmaar- Le Havre
20:30 Feyenoord - Monaco
PARİS OLİMPİYATLARI KADINLAR
18:00 Japonya - Nijerya
18:00 Brezilya - İspanya
20:00 Zambiya - Almanya
20:00 Avustralya - ABD
22:00 Yeni Zelanda - Fransa
22:00 Kolombiya - Kanada