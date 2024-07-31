BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 31 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Bugün hangi takımların maçı var, hangi liglerde karşılaşmalar oynanacak? Spor severlerin merakla beklediği maç programı ve karşılaşma detayları haberimizde yer alıyor. Paris Olimpiyatları'nın başlamasıyla izleyiciler bugün hangi maçlar var? Sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 31 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

02:00 Manchester City - Barcelona

07:00 Manchester United - Real Betis

15:00 Napoli - Brest

20:00 AZ Alkmaar- Le Havre

20:30 Feyenoord - Monaco

PARİS OLİMPİYATLARI KADINLAR

18:00 Japonya - Nijerya

18:00 Brezilya - İspanya

20:00 Zambiya - Almanya

20:00 Avustralya - ABD

22:00 Yeni Zelanda - Fransa

22:00 Kolombiya - Kanada