BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Eylül Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
30 Eylül Pazartesi günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanallardan yayınlanacak ve yayınlar şifresiz mi? Bu soruların yanıtlarını merak eden futbolseverler için tüm bilgileri derledik.
30 Eylül Pazartesi günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
20.00 Kayserispor- Beşiktaş
Premier Lig
22:00 Bournemouth- Southampton
İspanya LaLiga
22:00 Villarreal- Las Palma
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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ
Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - Dikey
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4