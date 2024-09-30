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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Eylül Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Eylül Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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30 Eylül Pazartesi günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanallardan yayınlanacak ve yayınlar şifresiz mi? Bu soruların yanıtlarını merak eden futbolseverler için tüm bilgileri derledik.

30 Eylül Pazartesi günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

20.00 Kayserispor- Beşiktaş

Premier Lig

22:00 Bournemouth- Southampton

İspanya LaLiga

22:00 Villarreal- Las Palma

BEIN SPORTS CANLI İZLE

Bein Sports canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

Bein Sports canlı yayınlarını Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz. Bein Sports kanalında yayınlanan maçları şifresiz izleyebilmek için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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