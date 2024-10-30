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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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30 Ekim Çarşamba günü futbol severler için birçok maç programı bulunuyor. 30 Ekim'deki futbol maçlarının yayın bilgileri merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var, hangi kanaldan yayınlanacaklar ve şifresiz mi olacaklar? Bu maçlar hangi kanallardan yayınlanıyor ve şifresiz mi? İşte detaylar...

Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 30 Ekim bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. LaLiga, Premier Lig, Trendyol Süper Lig, İtalya Seria A, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2024 Dünya Kupası maçları var mı merak ediliyor. Bu akşam hangi maçların ekranlara geleceği aratılıyor. Peki, bugün maç var mı? 30 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

03:30 | River Plate - Atletico Mineiro | Copa Libertadores Yarı Final | S Sport Plus, S Sport 2

13:00 | Silivrispor - Kayserispor | Ziraat Türkiye Kupası ZTK | A Spor

13:30 | Karşıyaka - Viranşehir Bld. | Ziraat Türkiye Kupası ZTK | Yayın Yok

14:30 | İnegöl Kafkas - Hatayspor | Ziraat Türkiye Kupası ZTK | A Spor

17:30 | Isparta 32 Spor - Pazarspor | Ziraat Türkiye Kupası ZTK | A Spor

20:00 | Frankfurt - Monchengladbach | Almanya Kupası DFB Pokal | S Sport Plus

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

20:30 | Empoli - Inter | İtalya Serie A | S Sport Plus, S Sport 2

20:30 | Venezia - Udinese | İtalya Serie A | S Sport Plus, S Sport

20:30 | 52 Orduspor - Şanlıurfaspor | Ziraat Türkiye Kupası ZTK | A Spor

22:45 | Mainz - Bayern Münih | Almanya Kupası DFB Pokal | S Sport Plus

23:00 | Aberdeen - Rangers | İskoçya Premier Lig Yarı Final | S Sport Plus

23:15 | Benfica - Santa Clara | Portekiz Lig Kupası Çeyrek Final | TRT Spor

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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