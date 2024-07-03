BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Temmuz maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

3 Temmuz Çarşamba günü (bugün) hangi maçlar var birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan EURO 2024 maçları haberimizde yer alıyor. Son 16 turu müsabakaları 29 Haziran- 2 Temmuz'da oynandı. Peki, 3 Temmuz maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Çeyrek Final 5-6 Temmuz,

Yarı Final 9-10 Temmuz

Final maçı 14 Temmuzda oynanacak.

EURO 2024 HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ?

Almanya, İngiltere, İspanya, İsviçre, Portekiz, Fransa ve Türkiye çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

5 Temmuz 19:00 İspanya - Almanya

5 Temmuz 22:00 Portekiz - Fransa

6 Temmuz 19:00 İngiltere - İsviçre

6 Temmuz 22:00 Hollanda - Türkiye