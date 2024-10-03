BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Ekim Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 3 Ekim Perşembe günü hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

19.45 Rigas FS- Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

22.00 Beşiktaş- Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı