Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

3 Ekim Cuma akşamı, futbolseverler büyük bir heyecana sahne olacak mücadelelere tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak takımlar, bir üst tura çıkmak adına sahada tüm güçlerini ortaya koyacak. Taraftarların nefesini tutarak izleyeceği bu kritik karşılaşmalar, futbol tutkunlarının hafızasında iz bırakacak. Maçlarla ilgili tüm ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

CANLI YAYINLAR

19:30 – Fortuna Düsseldorf vs Nürnberg – Tivibu Spor 3

3 19:30 – Braunschweig vs Paderborn – Tivibu Spor 4

20:00 – Trabzonspor vs Kayserispor – BeIN Sports 1

20:00 – Boluspor vs Esenler Erokspor – beIN Connect

20:00 – Çorum FK vs Manisa FK – beIN Connect

20:00 – Çorum FK vs Manisa FK – TRT Spor

20:00 – Antalyaspor vs Çaykur Rizespor – BeIN Sports 2