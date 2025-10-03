Haberler

Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Güncelleme:
3 Ekim Cuma akşamı, futbolseverleri ekran başına çekecek unutulmaz bir akşam olacak. Şampiyonlar Ligi'nin güçlü takımları, kritik galibiyetler için sahaya çıkarken, kıyasıya rekabet futbol tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatacak. Karşılaşmalar, büyük bir ilgiyle takip edilecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 3 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

3 Ekim Cuma akşamı, futbolseverler büyük bir heyecana sahne olacak mücadelelere tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak takımlar, bir üst tura çıkmak adına sahada tüm güçlerini ortaya koyacak. Taraftarların nefesini tutarak izleyeceği bu kritik karşılaşmalar, futbol tutkunlarının hafızasında iz bırakacak. Maçlarla ilgili tüm ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

CANLI YAYINLAR

  • 19:30 – Fortuna Düsseldorf vs Nürnberg – Tivibu Spor 3
  • 19:30 – Braunschweig vs Paderborn – Tivibu Spor 4
  • 20:00 – Trabzonspor vs Kayserispor – BeIN Sports 1
  • 20:00 – Boluspor vs Esenler Erokspor – beIN Connect
  • 20:00 – Çorum FK vs Manisa FK – beIN Connect
  • 20:00 – Boluspor vs Esenler Erokspor – Tabi
  • 20:00 – Çorum FK vs Manisa FK – TRT Spor
  • 20:00 – Antalyaspor vs Çaykur Rizespor – BeIN Sports 2

  • 21:30 – Hoffenheim vs Köln – Tivibu Spor 2
  • 21:30 – Hoffenheim vs Köln – S Sport Plus
  • 21:45 – Hellas Verona vs Sassuolo – Tivibu Spor 3
  • 21:45 – Paris FC vs Lorient – beIN Connect
  • 22:00 – Osasuna vs Getafe – S Sport
  • 22:00 – Osasuna vs Getafe – S Sport Plus
  • 22:00 – Wrexham vs Birmingham – EXXEN
  • 23:00 – Bournemouth vs Fulham – BeIN Sports 3
  • 23:00 – Ukrayna vs Paraguay – FIFA YouTube
  • 23:00 – Panama vs Güney Kore – FIFA YouTube
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
500
