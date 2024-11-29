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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 29 Kasım bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2024 Dünya Kupası maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 29 Kasım bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 29 Kasım bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 29 Kasım hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Kocaelispor-Adanaspor maçı, 29 Kasım Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.

Antalyaspor-Sivasspor maçı, 29 Kasım Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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