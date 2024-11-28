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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Kasım Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Kasım Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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28 Kasım Perşembe günü hangi futbol maçları var, hangi kanaldan yayınlanıyor ve bu maçlar şifresiz mi? 28 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması maçları oynanmaya devam edecek. Türk takımlarının da mücadele ettiği bu organizasyonda, kritik maçlar futbolseverlerle buluşacak.

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20.45 Lazio (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)- Galatasaray (Türkiye) - TRT 1

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Athletic Bilbao (İspanya)-Elfsborg (İsveç)

20.45 Anderlecht (Belçika)-Porto (Portekiz)

20.45 Beşiktaş (Türkiye)-Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - TRT Spor

20.45 RFS (Letonya)-PAOK (Yunanistan)

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Kasım Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

23.00 Manchester United (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Tottenham (İngiltere)-Roma (İtalya)

23.00 Slavia Prag (Çekya)- Fenerbahçe (Türkiye) - TRT 1

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Ajax (Hollanda)

23.00 Braga (Portekiz)-Hoffenheim (Almanya)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Malmö (İsveç)

23.00 Midtjylland (Danimarka)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Nice (Fransa)-Rangers (İskoçya)

23.00 Twente (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 FCSB (Romanya)-Olympiakos (Yunanistan)

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